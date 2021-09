Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica a contar para a 6.ª jornada da Liga:

[Sobre o momento de Darwin, que parece estar a encarrilar depois de um período difícil]

«O Darwin já demonstrou toda a qualidade que ele tem. Tem umas características não muito comuns nos avançados de hoje: é super-rápido. No ano passado ele teve uma quebra. Andou muito tempo com um problema até ser diagnosticado e tratado. Hoje está na plenitude da sua qualidade física e técnica. E joga dentro do que sabe jogar.

[Mais sobre Darwin]

«Face às características dele, ele tem espaço para explorar a velocidade que tem. Também está a adaptar-se a esta posição, apesar de gosta muito de jogar aberto de fora para dentro com bola e sem bola.»