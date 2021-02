O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Arsenal (3-2), que ditou a eliminação dos encarnados da Liga Europa:

[Palavras de elogio de Mikel Arteta, treinador do Arsenal] «Fico satisfeito, além de um grande técnico foi um grande jogador. Esta derrota deixou-nos um pouco abatidos, temos a certeza de que fizemos um grande jogo. Jogámos contra uma grande equipa, com grandes jogadores. Quando estava 1-1, o treinador do Benfica achou que era um resultado insuficiente e fomos à procura do 2-1. E depois, quando o resultado estava a nosso favor, sofremos dois golos em dois momentos que estavam controlados. A equipa estava bem posicionada. Sabemos que fizemos um grande jogo, mas não conseguimos o apuramento. O que conta no fundo são as vitórias e não há vitórias morais. Nota-se que a equipa está a jogar muito mais, não é qualquer equipa que faz o jogo que fizemos hoje. Vamos sair daqui pesados, mas com a convicção que fizemos um grande jogo.

[Efeitos desta eliminação na equipa] Fizemos um grande jogo, tivemos grandes momentos contra uma grande equipa. Isso não é valorizado porque perdemos a eliminatória.

[Mensagem passada aos jogadores] A equipa anda à procura de recuperar esta crise pontual de resultados. Ainda não tínhamos perdido na Liga Europa. A equipa sente que está a melhorar. Senti que hoje, se eliminássemos o Arsenal, podia ser o arranque para ajudar a equipa. Mas, face ao que aconteceu, ainda parece que é pior. Mas isso não nos impede de ver que fizemos um grande jogo. Não podemos desvalorizar aquilo que a equipa fez. As equipas precisam de moral e o que nos dá moral é ganhar.»