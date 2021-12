Uma comitiva do Flamengo está a chegar a Portugal e pretende conversar com Jorge Jesus, assumindo que ainda não desistiu da ideia de recuperar o técnico, agora no Benfica.

«A ideia é encontrar com ele. Tem uma história linda na instituição, um belo relacionamento comigo, com o Marcos Braz (vice-presidente responsável pelo futebol), com o presidente Rodolfo Landim. Enfim, com muita gente do Flamengo. Foi um trabalho que deu muito certo em 2019. O Jesus é uma pessoa fantástica, um treinador fora de série, e nada mais justo do que mantermos o contacto, entender as possibilidade e os planos. É claro que gostaríamos muito que ele estivesse connosco aí novamente e fazer história mais uma vez», referiu Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo, antes da viagem para Lisboa.

«Não vou dizer que o Jorge seja a prioridade, mas é uma conversa que precisamos ter por lá. Queremos tê-lo aqui de novo e sabemos que ele tem contrato ainda com o Benfica, o que dificulta. É uma janela complicada para os treinadores europeus, pois a temporada só termina a meio do ano, enquanto que a nossa continua em andamento. Por isso é que é sempre complexo trazer alguém de fora», acrescentou o dirigente rubro-negro.

Bruno Spindel vai ter a companhia do vice-presidente Marcos Braz, que adiou a viagem para este sábado, por estar adoentado. A comitiva do Flamengo pretende falar com outros treinadores portugueses (têm sido associados os nomes de Carlos Carvalhal, Paulo Sousa e Paulo Fonseca), mas o diretor-executivo não descarta outras conversas na Europa.