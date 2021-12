O Flamengo já delineou parte dos termos contratuais que pretende oferecer oficialmente a Jorge Jesus. O Maisfutebol sabe que esses detalhes foram apresentados esta segunda-feira ao advogado e empresário Bruno Macedo, que é o intermediário do emblema brasileiro no negócio.



Macedo tem uma boa relação com Jesus e, inclusivamente, ambos tiveram um encontro que se tornou público, na semana passada. De recordar também que foi Bruno Macedo a negociar as duas últimas transferências de Jesus: a chegada ao Flamengo, em 2019, e depois o regresso ao Benfica, em 2020

A comitiva rubro-negra que está em Lisboa, composta por Marcos Braz (vice-presidente) e Bruno Spindel (diretor-executivo), ouviu que Jesus pretende dar uma resposta definitiva sobre o convite somente depois dos dois jogos frente ao FC Porto (para a Taça de Portugal, no dia 23, e para a Liga, no dia 30). Está totalmente focado nas duas partidas que podem ser decisivas para o seu futuro.



Vinculado ao Benfica até junho de 2022, Jorge Jesus sempre foi o alvo prioritário do Flamengo, que, ciente dos obstáculos para fechar acordo, também está ativo no mercado a avaliar outros nomes, todos eles portugueses: já teve reuniões com Paulo Sousa, selecionador da Polónia, e por Rui Vitória, recém-demitido do Spartak de Moscovo. Existe ainda a expectativa de uma conversa para conversar sobre a possibilidade de contratar Vítor Pereira, que deixou o Fenerbahçe nesta segunda-feira.