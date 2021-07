Soualiho Meïte já treina no Seixal.

O médio de 27 anos foi anunciado esta sexta-feira como reforço do Benfica, e já treinou às ordens de Jorge Jesus na companhia dos restante companheiros, conforme informação do clube encarnado.

Quem também já treinou integrado sem limitações foi Otamendi: o defesa-central argentino regressou ao trabalho na quinta-feira, depois de ter estado na Copa América, mas só esta sexta-feira trabalhou com o restante plantel.

O Benfica defronta no domingo o Marselha, a partir das 20h00, naquele que é o último encontro de preparação antes do arranque oficial da nova época, com o jogo da primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Spartak de Moscovo.

Veja na galeria acima associada as imagens do treino divulgadas pelo Benfica em baixo um vídeo também publicado pelas águias.

[artigo atualizado]