Gabriel Barbosa, que já passou pelo Benfica e responde pela alcunha de Gabigol, é um dos jogadores do Flamengo que construiu uma relação mais próxima com Jorge Jesus. Agora que o treinador está de regresso ao Benfica, o avançado utilizou as redes sociais para se despedir dele com uma mensagem emocionada.

«Mister, Jorge, pai, coroa bonitão. Me despeço de você, mas pode ter certeza que na minha cabeça e no meu coração você irá sempre estar! Tivemos momentos lindos e tristes... Mas, sempre com a fome de vencer e de trabalhar para ser o MELHOR e você é o melhor do maior clube do Brasil», escreveu Gabigol.

«Vai com Deus e ganhe, porque você é isso! VENCER, VENCER ,VENCER. EU TE AMO!»