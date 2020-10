Chamado a jogo para substituir André Almeida, Gilberto fez a estreia pelo Benfica na vitória dos encarnados frente ao Rio Ave, na noite de domingo.

Citado pelo Globoesporte, o lateral brasileiro mostrou-se satisfeito pelos primeiros minutos oficiais de águia ao peito, elogiou o técnico Jorge Jesus e prometeu continuar a trabalhar para corresponder às expectativas.

«Posso dizer que tem sido uma aprendizagem muito grande trabalhar e conviver com Jorge Jesus. Muito do que fiz em campo [frente ao Rio Ave] deve-se à influência e o impacto dos conselhos do mister e do que me tem pedido diariamente nos treinos», afirmou.

«Vou continuar a trabalhar forte para continuar a corresponder sempre que ele [Jesus] e o Benfica precisem de mim», atirou.