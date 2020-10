As declarações de Jorge Jesus em resposta a Carcela, que disse após o jogo que a posse do Benfica frente ao Standard Liège parecia o Barcelona, estão a dar que falar em Espanha.

Recorde-se que o técnico encarnado afirmou: «Só se for o Barcelona de há uns anos, porque o Barcelona de agora não tem nada. Nem quero que o Benfica seja parecido com o Barcelona de agora. O de há uns anos, não me importo nada.»

A imprensa espanhola deu então eco a estas declarações [veja as imagens na galeria associada]. O jornal AS cita Jorge Jesus e depois acrescenta: «O treinador português voltou este verão após ter vencido tudo com o Flamengo e, apesar de não colocar a cereja no topo do bolo com o tão almejado projeto (Cavani), chegaram jogadores suficientes para entusiarar os adeptos: Darwin Núñez, Everton, Pedrinho, Waldschmidt , Otamendi, Gilberto, Vertonghen, o empréstimo de Todibo ... A temporada começou com um grande revés e o PAOK afastou-os da Champions League no play-off, mas tudo mudou.»

«Desde então, o Benfica venceu todos os jogos. Cinco em cinco no campeonato e dois em dois na Liga Europa, competição em que é um dos grandes favoritos a substituir o Sevilla. Jorge Jesus chega com o seu livro de futebol debaixo do braço e aos poucos vai-o impondo, mas ficou claro que não está escrito na mesma língua do Barça de Koeman…», diz ainda o AS.

Também a Marca dá conta das declarações de Jorge Jesus, dizendo que o técnico encarnado «criticou o Barcelona de Koeman» e que a comparação com a formação blaugrana «não lhe caiu bem».

O Mundo Deportivo titula a notícia com: «Técnico do Benfica desvaloriza Barça de Koeman». Escreve depois que Jorge Jesus se «distanciou dos elogios que um jogador de futebol rival lhe dirigiu ontem no jogo contra o Liege Standard, comparando-o com a equipa do Barça» e acrescenta mesmo que o treinador «levou a mal o comentário».

O jornal lembra que Ronald Koeman também foi treinador do Benfica e pôs a equipa do Barça em apuros na Liga dos Campeões de 2005-06.

O catalão Sport escreve: «Jorge Jesus atiça o Barça». O jornal diz que «o treinador português não aceitou a comparação do Benfica com o atual Barça» e que «desvalorizou a formação de Ronald Koeman.»