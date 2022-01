Após as conversas com o Flamengo e a saída conturbada do Benfica, Jorge Jesus foi sondado pelo Atlético Mineiro para orientar o clube. Um dos investidores do Galo, Rubens Menin, assume que o técnico português mostrou vontade em comandar o clube, mas aquele não era o momento ideal.

«O Jorge Jesus tem um contrato com o Benfica que ainda não foi desfeito completamente. O tempo dele não atendia o tempo do Atlético. Não é que ele não quisesse, até queria, tinha interesse, mas o tempo dele não dava certo. E nós precisávamos de um técnico para segunda-feira», começou por dizer o dirigente à Rádio Bandeirantes.

«Ele mostrou interesse em vir, mas tinha outros compromissos para resolver antes e isso não ia casar com as nossas ideias. As negociações com ele não evoluíram. Ele deixou claro que não podia resolver aquela situação rapidamente», acrescentou.

A escolha do atual campeão brasileiro recaiu sobre o argentino Antonio «El turco» Mohamed, de 51 anos.