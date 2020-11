Jorge Jesus foi questionado sobre as seis derrotas consecutivas da equipa B do Benfica e prometeu enviar uma espécie de missão de salvamento, caso tal se revele necessário numa fase mais decisiva da II Liga.

«As equipas B são para formar jovens e poder alimentar a equipa principal. A classificação não é o mais importante. "Mas não é importante a equipa B do Benfica ficar na II Liga?" Claro que é. É mais competitividade, mas esse problema nunca se irá colocar. Nem que tenhamos de fazer uma salvação nos últimos jogos com jogadores da equipa A», afirmou o técnico dos encarnados, que comentou também as palavras do presidente do Conselho Fiscal do Benfica, Fonseca santos, que depois da derrota no Bessa afirmou a sua convicção de que o conjunto encarnado «seria campeão tranquilamente».

«Fico alegre quando tenho um presidente a dizer que na perspetiva dele o Benfica vai ser campeão. É porque acredita no plantel e na equipa técnica do Benfica. Dou-lhe os meus parabéns. Penso como ele. Eu e 100 por cento dos benfiquistas», concluiu Jesus.