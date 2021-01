O treinador do Benfica, Jorge Jesus, na flash interview da BTV, após o empate frente ao Nacional (1-1), em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[Análise] «Perdemos dois pintos. Entrámos bem nos primeiros 30 minutos, a equipa teve alguma qualidade e dinâmica. Começámos a perder a bola com alguma facilidade nos últimos 15 minutos da primeira parte. Mas o Nacional rematou apenas uma vez à baliza. O futebol é isto. Estamos a ser penalizados por pouca coisa que fazemos. Defensivamente estivemos quase sempre perfeitos, não deixámos o Nacional criar situações de perigo. Não matámos o jogo, o futebol é cruel. Não podemos sofrer golos de forma tão fácil como este golo. A inexperiência paga-se caro. Independentemente de tudo, os jogadores lutaram e correram.

Foi pena esta equipa, depois desta semana muito complicada, não ter saído daqui com uma vitória. Isso ajudava em tudo o que nos está a acontecer.

[Possível penálti para o Benfica na segunda parte?] Vi que o jogador do Nacional tira a bola com a mão. Mas já houve várias jogadas assim, o Benfica não tem um penálti a favor. Não me quero desculpar com isso, jogámos o suficiente para ter ganho. Criámos algumas oportunidades. Mas mesmo sem marcarmos, não podemos sofrer o golo como sofremos.

[Questão física] Temos os jogadores com os problemas que todos sabem. Sabemos que a covid-19 não é ter só o jogador em casa dez dias. Há alguma dificuldade em recuperar a forma. Mas os que jogaram hoje fizeram tudo para ganhar o jogo, tiveram momentos de jogo de muita qualidade. Mas não é uma equipa muito experiente, há alguma juventude que nos momentos decisivos treme. Fomos penalizados por isso.»