Jorge Jesus salientou o carácter decisivo do jogo em Guimarães, ante o Vitória, referente à segunda jornada do grupo A da Taça da Liga. Os minhotos lideram o grupo fruto de uma vitória na Covilhã (2-0) o que significa que uma derrota deixa os encarnados eliminados.



«Este jogo tem características diferentes do do campeonato [1-3]. Normalmente as equipas como o Vitória olham para esta competição como uma possibilidade de ganhar um troféu porque dificilmente conseguem ganhar o campeonato. O Vitória já fez um jogo e ganhou, por isso se perdermos estamos fora. Não temos possibilidades de recuperar. Sentimos que vai ser um encontro extremamente difícil. O Guimarães é forte e vai jogar com a melhor equipa. Não preparámos muito o jogo, porque este ciclo só dá para recuperar. Mas estamos muito confiantes», referiu, em relação ao jogo desta quarta-feira (19h30)



As águias são o emblema que mais vezes venceu a Taça da Liga (7) ao mesmo tempo que Jesus é o treinador que mais vezes ergeu o troféu (6). O técnico confessou que aprecia esta prova e defendeu que esta tem melhor organização que a Taça de Portugal.



«É um objetivo. É o primeiro troféu da calendarização. Queremos conquistá-lo, mas sabemos que só temos um jogo para decidir se o podemos fazer. A Taça da Liga não é assim tão valorizada, mas é muito bem organizada. Apesar de ter um sentimento maior pela Taça de Portugal, a Taça da Liga é mais bem organizada. Temos respeito pela competição. Queremos chegar à final e ganhar», concluiu.



O Vitória-Benfica está agendado para as 19h30, desta quarta-feira, e é referente ao grupo A da Taça da Liga.