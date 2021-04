O presidente do Grêmio de Porto Alegre confidenciou recentemente que Everton recusou uma abordagem do antigo clube para regressar ao Brasil, tendo dito que pretendia «vingar» no Benfica e provar o que vale apesar da adaptação difícil ao futebol português.

Na antevisão ao jogo desta segunda-feira com o Santa Clara, Jorge Jesus reiterou a confiança no internacional canarinho. «Acredito tanto no Everton hoje como no dia em que pedi ao presidente do Benfica para o contratar. Acredito no futebol dele. Sei e ele também sabe que ainda não chegou aos patamares que ele pode atingir. (...) Penso que para o ano ele vai ser o Everton que eu conheci no Brasil e vai jogar a esse nível no Benfica», afirmou.

O técnico das águias disse que Everton não é caso único e que é normal que os jogadores brasileiros tecnicamente evoluídos, sobretudo avançados, tenham dificuldades nos primeiros tempos na Europa. E explicou: «Nós jogamos um futebol taticamente com muito mais pormenor do que no Brasil. Lá é diferente: são outras dinâmicas e outros talentos. Taticamente, os treinadores portugueses são melhores e temos uma forma de controlar os adversários através dessa qualidade tática. No Brasil é o talento e a qualidade do jogador que muitas vezes resolve os problemas. É por isso que ele, o Pedrinho e qualquer avançado brasileiro tem alguma dificuldade quando chega ao futebol europeu. Cá, as equipas são muito mais fortes defensivamente e isso dificulta as ações de jogadores como o Everton», analisou.