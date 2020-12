A vitória sobre o Paços de Ferreira por 2-1 permitiu ao Benfica aproveitar o tropeção do Sporting na véspera para reduzir para dois pontos a desvantagem para os leões, que ocupam o primeiro lugar da Liga.

Após o jogo, Jorge Jesus foi questionado na conferência de imprensa sobre a aproximação ao rival lisboeta e respondeu de forma curiosa. «Já estivemos em primeiro e agora nem sei em que lugar estamos. Nem olho para a classificação. Vou olhar no último terço do campeonato. Agora nem olho», frisou o treinador do Benfica.

Jesus disse depois que os rivais também venceram, mas corrigiu a afirmação, até porque entre Sporting, Sp. Braga e FC Porto, apenas os dragões somaram, tal como as águias, os três pontos. E identificou o que lhe importa, garantindo que o Benfica só pensa em si próprio. «O que importa é que a equipa ganhe todos os jogos e isso é um sinal evidente da pontuação que possa ter! Não jogamos a pensar nos outros, mas sim no que temos de fazer e de preferência sempre a crescer e com mais qualidade.»

O Benfica está no segundo lugar da Liga com 21 pontos.