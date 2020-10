Com cinco vitórias e nos cinco jogos iniciais, Jorge Jesus estabeleceu esta segunda-feira o melhor arranque de Liga desde que chegou ao principal escalão do futebol português, em 1995/96.

Até esta época, o melhor que o técnico amadorense tinha conseguido foram quatro triunfos: em 2016/17 no Sporting.

A vitória sobre o Belenenses no Estádio da Luz permitiu também ao Benfica alcançar o melhor arranque do século, «desempatando» da equipa treinada por Jesualdo Ferreira já na longínqua época de 2002/03.

De referir que este é já o melhor arranque de campeonato das águias em quase 40 anos. É preciso recuar até 1982/83, a primeira época do sueco Sven-Goran Eriksson nos encarnados, para encontrar melhor: nessa época, as águias, que foram campeãs, venceram os primeiros 11 jogos do campeonato e empataram na 12.ª ronda, na visita ao terreno do Ginásio de Alcobaça, equipa que terminaria a prova no último lugar.