Jorge Jesus fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa diante do Arsenal.

Os encarnados vão entrar em campo na Grécia em desvantagem na eliminatória, depois do empate a um golo em Roma, onde jogaram na condição de visitados, mas o técnico da equipa portuguesa diz estar totalmente confiante no apuramento.

«As expectativas são as melhores. Não só porque confias que tens capacidade para disputar este segundo jogo e garantir o apuramento. A confiança é total, o respeito pelo adversário também, sabendo o valor dele. Mas antes do primeiro jogo já acreditávamos que podíamos disputar esta eliminatória e é isso que vamos fazer à Grécia: vamos disputar esta eliminatória e as expectativas são as melhores, aceditando que podemos passar.»

Jesus disse que a equipa está cada vez melhor fisicamente e que isso aumenta as probabilidades de sucesso. «Vamos melhorar. Os jogadores jogam com um GPS, como sabem. A minha equipa técnica monitoriza todos os movimentos: quantos quilómetros correm, quanto andam, quantos sprints dão. Sabemos a intensidade dos jogadores. Neste último jogo com o Arsenal tivemos jogadores que já correram acima de dez quilómetros por jogo. Quando não tínhamos: nem no treino, quanto mais no jogo. É um sinal de que a equipa está a melhorar fisicamente. Mas isto marcou psicologicamente: muits pontos em relação ao primeiro, mas ainda há muita coisa para ganhar.»