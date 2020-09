Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Moreirense por 2-0 no Estádio da Luz. Técnico deu a saída de Rúben Dias para o Manchester City como praticamente consumada e comentou o possível ingresso de Otamendi... e até de Rúben Semedo

«Tenho quase a certeza de que foi o último jogo que ele fez, pelas informações que tenho. No futebol isto às vezes muda no último segundo, mas penso que não vai acontecer. Temos pena de o ver partir, é um produto do Seixal e um jogador da Seleção.

Mas eu também tenho alguma culpa por ele sair hoje. Tem a ver com a eliminação da Champions e há coisas que têm de se equilibrar.

É secalhar o único jogador que tem um mercado alto: já é um belíssimo jogador e vai ser um grande jogador.»

[Há soluções no plantel para colmatar a saída de Rúben Dias?]

«Antes da saída do Rúben já queríamos um central. Com a saída do Rúben, temos de contratar dois. Isso vai ter de ser. Não é fácil contratar um central para fazer face ao valor do Rúben. Também tem de ter muito valor. Vamos ver se tudo o que esta a falar-se na transferência do Rúben é verdade. Está o nome de um outro central no negócio do Rúben.»

[Otamendi agrada-lhe?]

«É um dos centrais que fazem parte dos quadros do Manchester City. É um jogador que já demonstrou o valor dele no FC Porto, é da seleção da Argentina, foi titular na maior parte dos anos no Manchester City e deixou de ser agora, caso contrário não estava inserido nesta transferência.»

[Sobre a importância do setor defensivo e o perfil de jogador que quer]

«São setores completamente diferentes. No setor defensivo não podes falhar tanto. Teres jovens médios ou avançados que falhem passes ou golos não é assim tão grave. Para trás tens de ter jogadores, para além da qualidade, com muita experiência e conhecimento do jogo. O Otamendi tem esse perfil.

Na linha de quatro temos quatro jogadores experientes. E o Nuno Tavares tem entrado quase sempre. Tenho a certeza que é um jogador com futuro.»

[Preocupante preparar a equipa com a baixa de Rúben Dias?]

«Agora tenho de me preocupar com quem chega rapidamente. O Rúben tem sete semanas comigo e não foi fácil adaptarem-se à minha ideia de jogo todos eles. Cada vez ela está mais redondinha, como se costuma dizer. O jogador que entrar vai perceber que as minhas ideias são completamente diferentes das do Manchester City. Vai ter de se adaptar, se for do Manchester City. Se for o Rúben Semedo, de quem também se fala tanto, já não: jogou um ano comigo e sabe perfeitamente o que é que eu quero.