Após o Benfica-Belenenses, Jorge Jesus foi questionado sobre um comunicado de Bernardo Silva, que pediu aos sócios que sejam favoráveis a uma mudança e expressem isso nas eleições. O técnico do Benfica falou sobre o ex-jogador e colocou os pontos nos ís sobre um caso antigo. Tinha mesmo planos para pôr o agora jogador do Manchester City a lateral-esquerdo quando o promoveu à equipa principal do Benfica?

«Durante muitos anos nunca quis falar muito sobre esta questão do Bernardo Silva, porque ele também durante muitos anos meteu-se comigo. Mas comigo tudo bem. Agora, com o presidente do clube que o ajudou a crescer.

É de uma ingratidão muito grande. E o pior defeito que um homem pode ter é ser ingrato. Pode ter uma ideia diferente, tudo bem, mas não pode ser ingrato!

Muitas vezes davam-se uma facadas do lateral esquerdo. Já que estamos a falar disso, vamos falar do Bernardo, que já passaram muitos anos. Eu era treinador do Benfica e eu é que subi o Bernardo Silva à equipa principal. Fomos para uma digressão e quando voltámos ele chegou ao pé de mim e perguntou-me: ‘Mister, quais são aos ideias que tem sobre mim’. ‘As ideias que tenho sobre ti? Tu subiste à equipa’. E ele: ‘Não, não. Quero saber se jogo’. ‘Se jogas? Mas jogas onde, explica-me lá. Sai o Nico [Gaitán] e jogas tu? Sai o Salvio e jogas tu? O que é que queres que eu faça? Ele disse-me que tinha a possibilidade de sair e pediu-me para que o deixasse sair porque ia ganhar 20 vezes mais no Mónaco e precisava de ajudar a família. Disse-lhe para ir falar com o presidente e essa é a verdade! Se ele me está a ouvir, vai ter de contar isto: esta foi a verdade por ele ter saído do Benfica. Não saiu por tê-lo posto a lateral-esquerdo. A lateral-esquerdo? O Everton chegou agora e já fez alguns treinos a lateral-esquerdo para aprender a defender.

Ele foi ingrato com o presidente do Benfica e pelo que o presidente fez por ele.»