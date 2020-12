O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Vilafranquense (5-0), na quarta eliminatória da Taça de Portugal:

«Havia vários objetivos neste jogo: passar a eliminatória, dar minutos a alguns jogadores e jogar bem. Foi isso que fizemos. Trouxemos para o jogo um ritmo muito alto, tornámos o jogo fácil, não deixámos o Vilafranquense entrar no jogo. Isso foi aquilo que os jogadores do Benfic tiveram. Tornaram as coisas fáceis. Do ponto de vista defensivo, a equipa do Vilafranquense foi bem organizada. Soubemos arranjar espaço com alguma facilidade, pelas nossas movimentações e jogadas. Na segunda parte o Pedrinho fez um excelente golo, o mérito é todo dele. A equipa não foi egoísta, o colega procurou sempre o que tivesse em melhor situação. Isso foi um sinal importante para mim. Ofensivamente fizemos mais remates à baliza frente ao Standard, mas hoje fomos muito mais eficazes.

[Ausências de Cervi e Ferro] O Benfica tem 26 jogadores, só podem jogar 11 de cada vez e mais cinco substituições. Eu não tinha nenhum central no banco. Não é possível colocar todos os jogadores ao mesmo tempo. Isto foi sinal importante: jogaram aqueles que de momento acho que devem ter minutos. O Jardel esteve bem frente ao Standard, precisava de ritmo, e por isso jogou. Fez um jogo muito seguro. E o Otamendi também.»