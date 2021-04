O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Tondela (2-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Principal objetivo, como dissemos na antevisão, era somar os três pontos. Somámos os três pontos porque fizemos para isso, fomos muito fortes nos primeiros 35 minutos. Entrámos muito fortes no jogo e fizemos dois golos, mas podíamos ter feito mais golos. Nesse período, o Seferovic teve uma grande oportunidade, novamente, na cara do guarda-redes. Depois na segunda parte, também criámos algumas oportunidades de golo, através do Seferovic e do Cervi. Estas são aquelas que eu considero mesmo oportunidade de golo, ou seja, tu só com o guarda-redes na frente. Estas são bolas que num jogo temos três ou quarto e não conseguimos concretizar todo este caudal e toda esta qualidade ofensiva do jogo, que tira algum brilho ao resultado. É verdade que o Tondela, na segunda parte, teve chances para fazer golo. É uma equipa que joga bem, é uma equipa que na segunda parte já dividiu mais o jogo. Mas o Benfica está cada vez mais confiante, mais forte. Portanto, temos mais quatro jogos para ir atrás do nosso adversário que vai na frente, neste caso, dos dois, mas particularmente do segundo classificado. Distanciámo-nos do terceiro classificado, de quatro para oito pontos. Tudo isso é a nossa tentativa de recuperação dos pontos que perdemos no mês de janeiro.

[Jogo com o FC Porto] É verdade que é um jogo que pode determinar a nossa esperança de ainda poder conquistar a segunda posição. Portanto, estamos preparados para isso, porque o calendário assim ditou. Estou convencido que vai ser um grande jogo.»