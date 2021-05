Em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Vitória de Guimarães, o treinador do Benfica, Jorge Jesus criticou o facto de os encarnados e o Sporting não jogarem à mesma hora esta jornada, devido à luta pelo troféu de melhor marcador entre Seferovic e Pedro Gonçalves:

[Questão da luta entre Seferovic e Pedro Gonçalves] «Já marcou dois, o Pote [frente ao Marítimo]? Houve falta de sensibilidade na marcação dos jogos do Sporting e do Benfica. Já não lutam por objetivos, mas está em disputa um troféu muito importante. Tínhamos de jogar à mesma hora. Isto desportivamente não é correto. Fica a nota para que não cometem o mesmo erro.

[Lesão de Lucas Veríssimo] Tínhamos como estratégia segurar alguns jogadores do ponto de vista físico, mas também não queríamos mudar tudo, os onzes jogadores. Dos três centrais, optei por dar descanso ao Vertonghen, era quem tinha tido mais competição. Não deu bom resultado, porque o Lucas lesionou-se. Mas quero destacar o grande jogo do Morato, o menino fez um jogo seguro, com muita confiança, nem eu estava à espera de tanto, nunca se intimidou. Saímos de consciência tranquila, disputámos o jogo para ganhar. (…) A lesão do Lucas é a nota negativa.

[Pondera utilizar Morato na final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga?] O Morato deu-me indicações positivas, mas são jogos diferentes. No domingo podemos voltar a jogar frente ao Sp. Braga e temos possibilidade para o fazer.»