Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Tondela por 2-1. O técnico foi confrontado com declarações de Ruben Amorim, que disse na véspera, após o jogo do Sporting com o Famalicão, que no seio do clube leonino ninguém tinha problemas em elogiar as exibições dos guarda-redes, declarações que foi entendida por alguns como uma «boca» ao homólogo do Benfica, que não tem elogiado Vlachodimos:

«Como treinador com muitos anos de futebol, o que me interessa é defender o futebol e principalmente a minha equipa, que é o Benfica. O que me interessa destacar é o mês de agosto. Não foi 100 por cento vitorioso, porque não ganhou ao PSV, mas deu o acesso à fase de grupos.

Todas estas conquistas com adversários fortes na Champions e as sete vitórias e um empate que soube a vitória é que é mortante destacar. Destacar a equipa, o que os jogadores do Benfica fizeram. Mudava sempre 7 5 4 e todos são importantes. O que importa é o grupo. O Benfica está fazer um grupo forte com um compromisso muito bom. E entro deste trabalho há sempre um jogador que se destaca.

Hoje elegeram como melhor jogador o Gilberto. E ele já tem o título de patinho feio. E hoje foi determinante na vitória do Benfica. É isso que me importa destacar: a qualidade da equipa do Benfica.»