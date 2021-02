Jorge Jesus deixou esta quinta-feira uma mensagem nas redes sociais em que deu conta da satisfação de poder trabalhar com todos os jogadores.

Um dia depois de ter dito que não se considera responsável pela crise do Benfica por não ter podido treinar os jogadores devido à covid-19, o técnico do Benfica partilhou um vídeo com imagens do treino e escreveu:

«Voltei a treinar com todos os meus jogadores. Estou super feliz.»