Jorge Jesus mostrou-se esta quarta-feira revoltado pelas críticas «injustas» que o plantel do Benfica tem sido alvo e garante que não tem responsabilidade pela crise que a equipa encarnada atravessa.

«O treinador vai sair pelo seu pé? Isto não tem nada a ver comigo. Eu não vou sair por pé nenhum porque não me sinto responsável por esta crise do Benfica. Nem eu nem os jogadores, nem o presidente, nem a estrutura. Fomos apanhados no meio de uma pandemia que foi novidade para toda a gente.»

«Nós, Benfica, durante estes dois meses, somos alvo de críticas injustas. Eu, como treinador, serei sempre o responsável pelos bons e maus resultados, quando eu tiver algo a ver com isso. Não tenho a ver com esta crise porque eu não treinava os jogadores do Benfica», frisou Jorge Jesus.

«Os jogadores estiveram doentes durante dois meses. Em janeiro o Benfica era segundo a dois pontos do Sporting e teve 12 jogadores fora por covid-19, sendo que, desses 12, seis ou sete normalmente jogavam. A equipa técnica teve várias sessões de trabalho que não deu à equipa», acrescentou o técnico.

«Os meus jogadores são monitorizados todos os treinos e todos os jogos. Nós sabemos o rendimento e a intensidade com que um jogador treina ou com que joga. Está aqui um jogador que teve covid [Pizzi], perguntem-lhe quantos dias mais ele esteve em dificuldades depois da covid», apontou Jorge Jesus.

«Eu vou sempre assumir quando for responsável. Esta crise do Benfica não tem nada a ver comigo, eu não treinava os meus jogadores. Não tem nada a ver com os jogadores. Disseram que eles não corriam, não suavam a camisola... Como? Se estavam doentes e vieram de uma doença que ninguém consegue controlar? Durante dois meses e tal andámos nisto. Não foram só os jogadores. Depois do jogo com o FC Porto tivemos 10 jogadores com covid. Depois foram 26 pessoas ao todo. Tivemos a equipa técnica durante vários dias sem dar treino», disse ainda o treinador.

«Diziam que a mensagem não passava. Mas qual mensagem? Nós nem podíamos estar juntos para falar», frisou, acrescentando: «Estamos a pôr a cabeça de fora.»

«Neste momento, os jogadores do Benfica precisam é de carinho e não de dúvida. Nem o presidente, nem a estrutura, conseguem controlar uma pandemia de covid», apelou o treinador.

«Claro que temos as nossas culpas, mas chega de responsabilizar treinador, jogadores e presidente, até porque esse não treina.»

Jesus voltou a falar sobre o rendimento dos jogadores. «Tive de pôr alguns jogadores a jogar depois dos 13 dias, este [Pizzi] foi um deles e quando acabou o jogo disse: ‘Mister, estou muito diferente. Isto ainda nos marca’.»

«Disseram-me agora que vai haver um buzinão pela crise do Benfica. Devia era haver um buzinão para nos dar carinho. A mim, aos meus jogadores e ao presidente porque não sabem o que sofremos durante dois meses e meio», disse o treinador revoltado.