O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Sp. Braga, da 7.ª jornada da Liga 2020/21 e que terminou com um triunfo minhoto por 3-2:

«Não tem muito que saber. Quem estava a titular era o André Almeida, depois adaptei o Diogo. O Grimaldo lesionou-se e jogou porque é um grande profissional. Assumiu que mesmo com o problema ia jogar. Essa troca de laterais tem a ver com isso. O futebol já não é de três substituições, é de cinco. O Grimaldo e o Diogo na segunda parte trouxeram qualidade pelos corredores, com a entrada do Seferovic. Era preciso entrar de outra forma na última linha do Sp. Braga. Se fossem três substituições já era mais difícil…»

«O Benfica começou bem o campeonato, mas da linha de quatro que começou só está o Vertonghen. E isso tem tido influência, porque quando sofres golos com facilidade isso vai cobrando. A equipa do Benfica é uma equipa que mesmo sofrendo golos continua a acreditar. Já fez com o Rangers e hoje ia fazendo. Que estamos com esse problema de sofrer golos nestes últimos três jogos com alguma facilidade, isso quebra.»