Renato Gaúcho, treinador do Grémio, disse que Jorge Jesus telefonou a Everton Cebolinha para o convencer a ir para o Benfica e para lhe pedir que não jogasse a final do Campeonato Gaúcho, frente ao do Internacional, na terça-feira. Benjamin Back, jornalista da Fox Sports Brasil, afirmou mais tarde, que o técnico do Benfica lhe confirmou a existência do telefonema, mas rejeitou o pedido para não jogar.

«Hoje de manhã [quarta-feira] o Jorge Jesus ligou-me», começou por dizer, revelando que tem uma amizade com o técnico português.

«Ele estava zangado, Jorge Jesus estava zangado e disse que jamais pediu ao Cebolinha para não jogar. Ele disse: ‘Liguei para o Cebolinha, eu quero-o no Benfica, como liguei para o Cavani, mas nunca para o Bruno Henrique. Gostaria de o ter, mas não peguei no telefone para lhe ligar», contou o jornalista, voltando à questão do telefonema.

«Ele falou: ‘É óbvio que eu liguei para o Cebolinha, mas não para ele não jogar, antes pelo contrário, porque daqui a três semanas temos a Champions e eu quero o jogador em forma, a jogar, porque vou ter pouco tempo para treinar'.»

Veja as declarações do jornalista Benjamin Back: