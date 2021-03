Jorge Jesus acredita que o mundo do futebol vai ser diferente sobretudo a partir da próxima época devido à crise provocada pela pandemia de covid-19, que retirou aos clubes várias fontes de receitas.

«Todos temos de nos preparar para ter consciência. Os clubes, tirando algumas exceções, não vão investir tanto e vamos ver até quando. Esse é um processo natural: vai acontecer ao Benfica e a todas as equipas, por mais capacidade financeira que tenham. Aliás, já não se veem contratações que se viam antigamente, tirando algumas exceções», disse.

Jesus disse estar preparado para trabalhar com menos dinheiro depois de um ano de investimento recorde no Benfica, mas frisou que também os jogadores têm de se preparar para eventuais alterações aos contratos. «Na próxima época, as equipas vão ter de pôr um travão. Até os treinadores têm de preparar os jogadores, se calhar, para terem contratos diferentes dos que tinham. Isto passa-se em todas as áreas profissionais e também se passa no futebol.»