26 golos marcados, mas 13 sofridos em 10 jogos. Jorge Jesus foi confrontado com os números do Benfica, que só nas últimas duas partidas sofreu seis golos, e reconheceu alguns problemas defensivos.

«Os números provam que somos uma equipa ofensivamente forte. As minhas equipas sofrem poucos golos, mas este ano está a ser atípico. Defensivamente ainda não somos o que eu pensava que poderíamos ser. Aquela linha de quatro está a trabalhar comigo há três meses e pouco e estou sempre a mudar, porque se lesionou o André, o Grimaldo, saiu o Rúben. Como não tens tempo para treinar, só para recuperar, essa linha não está aprumada ainda com as minhas ideias», afirmou o treinador do Benfica, abordando também as mudanças nas laterais.

«Tirando o Grimaldo, que já teve este ano duas lesões. Tem trocado com o Nuno Tavares, que tem feito bons jogos. Às vezes com grandes oscilações, mas é normal. É um jovem. Vou conversando com ele. À direita, André Almeida saiu (lesionado) e nós estamos a tentar introduzir o Gilberto ou o Diogo Gonçalves. O Diogo vai ter alguns erros porque é uma posição que ele não conhece a 100 por cento», salientou o técnico do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Sp. Braga.

O Benfica recebe os minhotos este domingo, às 20 horas, em jogo a contar para a 7.ª jornada da Liga.