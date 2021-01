Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Estrela, na Amadora, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal (0-4):

[sobre a estreia de Todibo] «Chegou num momento complicado. Há muito tempo que não competia, quando chegou ao Benfica. O Benfica praticamente recuperou-o, vinha com uma lesão complicada. Só começou a trabalhar connosco praticamente há um mês. Ainda não tem a ideia coletiva da equipa, mas é um jovem, rápido, forte no jogo aéreo. Nos últimos quinze minutos já estava em grande dificuldade física, mas dentro da responsabilidade e intensidade do adversário, acho que esteve ao nível dos colegas. Uma coisa é jogares na Liga, contra certas equipas, e outra é jogadores contra o Estrela, com todo o respeito. Não colocou a nossa última linha tanto à prova. Os sinais que deu foram aqueles que já sabíamos do valor dele individual.»

[foi uma estreia com sabor a despedida, já que se fala que pode estar de saída?] «Não vou falar disso. Já tenho falado de uma maneira diferente e tinha ideia de falar sem segredos, neste regresso, mas em Portugal não se pode dizer nada, por isso não tenho nada a dizer relativamente ao Todibo.»