Rui Costa falou publicamente depois do empate do Benfica no Estoril e disse que o clube tinha de perceber a forma como tinha perdido cinco pontos nas últimas três jornadas.



Jorge Jesus foi confrontado as declarações, na antevisão ao jogo em Munique, agendado para terça-feira.



«Isso é conforme quiserem pintar o quadro. Numa palavra põem a intenção que quiserem. O presidente Rui Costa fala todos os dias com o treinador Jorge Jesus sobre a valorização do futebol do Benfica. O pensamento do presidente é o pensamento do treinador», garantiu Jesus.



«Em 30 pontos perdemos cinco. Essa é a verdade. Não éramos campeões e não perdemos o foco por estar a um ponto do primeiro lugar. Dez jornadas do campeonato. Quantas vitórias temos? Quantos empates e quantas derrotas? Oitenta e tal por cento de aproveitamento. Queríamos os 100, claro.»