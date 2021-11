Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na conferência de imprensa após o empate frente ao Barcelona, em Camp Nou, para a Liga dos Campeões:

«O último lance do jogo é uma perdida incrível do Seferovic. Mas o futebol surpreende-nos todos os dias. Não é PlayStation. Se fosse PlayStation ele não falhava. O Benfica podia ter saído daqui com a vitória. Ainda não estou bem equilibrado, porque aquela última jogada arrasou-me emocionalmente. Faz parte da minha profissão. Mas foi pena. Nunca uma equipa portuguesa ganhou aqui ao Barcelona. Ganhar aqui não é para todos. Há que pensar no próximo jogo da Champions.»

[Sobre se ter ajoelhado] «No golo anulado não consigo ver nada, era um grande golo do Otamendi. Antes dessa jogada tivemos uma jogada de golo feito do Yaremchuk. Quanto à reação ao lance do Seferovic… Ganhando em Barcelona, quem foi treinador e jogador percebe qual foi a minha reação. Quem nunca jogou e treinou acha que aquilo é uma fraqueza. Quem sabe a emoção do jogo sabe que temos muitas vezes destes momentos. Com o desespero, com o querer ganhar tanto, com sentir que aquele é um golo feito… Eu em vez de pôr as mãos na cara, de mandar um pontapé num balde ou a camisola para o ar tive outro comportamento.»

«Quando o Haris fica sozinho com a bola na pequena área eu pensei que ia ser golo. Eu e os 70 mil que estavam no estádio [ndr: cerca de 50 mil]. Quando não foi golo, ia morrendo. Ia-me dando um ataque do coração.»

«O Benfica hoje foi forte defensivamente. Uma superorganização defensiva. Não precisou de ter hoje jogadores a jogar a um nível muito alto para empatar. Os nossos jogadores mais criativos não estiveram ao nível deles. Mesmo assim, deu para fazer um grande jogo contra uma grande equipa. O futebol tem vários momentos do jogo. O Barcelona entrou forte e obrigou-nos a algumas dificuldades naqueles primeiros 15 ou 20 minutos. Com esta onda Xavi no Barcelona, os jogadores do Barcelona estão emocional e psicologicamente mais fortes.»

«São dois pontos perdidos. Depois de ter aos 93 minutos uma oportunidade daquelas. Agora, se antes do jogo me dissessem que seria este o resultado, não diria que era mau.»