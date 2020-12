O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal ditou a visita do Benfica ao Estrela da Amadora. Um reencontro que será especial para Jorge Jesus, que fez um primeiro comentário a esse regresso à Reboleira após a passagem à final four da Taça da Liga, ultrapassando o Vitória de Guimarães:

«Claro que é um jogo especial. A Amadora é a terra onde eu nasci, a terra que fez de mim treinador, jogador. É o clube do meu coração. Aos nove já ia com o Estrela para todo o lado, mesmo quando estava nos distritais. E depois deste interregno, do desaparecimento do Estrela, espero que recupere cada vez mais. A Amadora tem tradição, continua a ter estrelistas. É um dia especial voltar à Reboleira, àquele campo. Foi lá que aos 13/14 anos, comecei a jogar futebol.»