Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Tondela na Luz:

[Sobre o resultado do sorteio da Liga de Campeões, que colocou o Benfica no grupo de Bayern Munique, Barcelona e Dínamo Kiev]

«Se queres estar na Champions, não podes preocupar-te nem com Barcelonas nem com Bayerns. Se não, ficas em casa!

Não me incomoda nada. Acredito no valor dos meus jogadores e quero que acreditem em mim: é com os melhores que crescemos e que nos valorizamos. Vamos ver se estamos ao nível da equipa do Dínamo Kiev, do Bayern Munique e do Barcelona.»