Questionado esta quarta-feira sobre as palavras de Rui Costa, Jorge Jesus deu razão ao vice-presidente do Benfica e voltou a frisar que o surto de covid-19 que afetou o plantel no último mês prejudicou seriamente as aspirações do clube da Luz para esta época.

«É verdade o que Rui Costa diz, todos temos de assumir a responsabilidade do que aconteceu. A covid-19 não explica tudo, houve coisas que não fizemos bem, mas foi a responsável número um por tirar os jogadores daquilo que é a sua forma. Vamos ter de assumir todos a nossa responsabilidade», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, da Taça de Portugal.

«Hoje felizmente não temos problemas, mais um motivo para assumirmos a nossa responsabilidade. Temos de falar muito menos e jogar mais. Mas temos de ter condições para o fazer: hoje só o Waldschmidt e o André Almeida estão lesionados [mais à frente confessou que Jardel também continua entregue ao boletim clínico]. Tenho todos os jogadores à disposição. Posso olhá-los nos olhos, cheirá-los, contactá-los... durante um mês isso não aconteceu e foi aí que perdemos onze pontos», prosseguiu.

Jesus reconheceu alguns erros próprios, mas frisou a responsabilidade do novo coronavírus nesta quebra do Benfica: «A covid-19 foi o principal motivo, mas houve outras coisas que fizemos mal e que que temos de as assumir e não repetir. Tínhamos de ter feito melhor do que fizemos até aqui, mas também sei porque é que não fizemos melhor. Quem quiser fugir à realidade pode dizer o que quiser, mas a realidade foi esta.»