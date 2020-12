O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Standard Liège (2-2), da Liga Europa.

«Fizemos algumas alterações, fiquei satisfeito com os jogadores que incluímos hoje no onze inicial, como o João Ferreira: primeira vez que o menino jogou na Liga Europa, andávamos a prepará-lo há algumas semanas. O Pedrinho também esteve a um plano muito interessante. O Jardel normal, pela sua experiência, e o Helton fez tudo com segurança. São dois golos com mérito do adversário. Não perdemos nesta fase de grupos, o que foi muito bom, e rodámos alguns jogadores, e isso foi muito bom para os motivar.

[Gestão da equipa] No próximo jogo da Taça vou mexer mais do que o que temos feito. Com o Vilafranquense vamos mexer mais de 60 por cento da equipa, para que todos os jogadores possam estar em competição. Isso acrescenta qualidade ao plantel, todos estão preparados.»