Jorge Jesus comparou a sua atual situação no Benfica com o mesmo período de há um ano quando ainda representava o Flamengo, considerando mesmo que 2020 foi o melhor ano da sua carreira, fazendo referência à final do Mundial de clubes que foi ainda em 2019.

«Neste momento estava numa fase da minha carreira em que podia ser campeão do Mundo. Se tivesse sido, seguramente que era mais muito mais valorizado, porque tinha ganho todas as competições internacionais. É uma diferença grande como é óbvio», começou por destacar.

Para voltar a jogar o Mundial de Clubes, na Europa, Jorge Jesus terá de vencer primeiro a Liga dos Campeões, mas o treinador considera que essa possibilidade, a trabalhar em Portugal, não é possível.

«Em Portugal não vou ganhar a Champions, tenho a certeza disso, principalmente este ano em que nem lá estamos. A diferença é enorme. O ano de 2020 foi um ano negro para o mundo, mas desportivamente para mim não foi, foi o melhor ano da minha vida, como treinador», acrescentou de seguida.