Jorge Jesus não atira a toalha ao chão relativamente à luta pelo segundo lugar da Liga, mas realça que é um sonho, uma vez que o Benfica está dependente dos resultados do FC Porto, que tem mais quatro pontos.

«A responsabilidade é sempre a maior. Temos de jogar sempre para ganhar, e quando tens objetivos a responsabilidade é acrescida. A responsabilidade dos jogadores e dos treinadores do Benfica é sempre a mesma, é ganhar. Vamos defrontar um adversário que ainda sonha ficar na Liga, e nós ainda podemos chegar ao segundo lugar. A responsabilidade e as expectativas são as melhores, sabendo que a Choupana é sempre um jogo difícil para qualquer adversário, e também em função da classificação do adversário», começou por dizer o treinador encarnado.

Questionado depois se ainda acreditava mesmo em ultrapassar o FC Porto, Jesus realçou um termo que já tinha utilizado: «Por isso é que digo que é um sonho. Tinha como algo muito mais realista se dependesse de mim. Por muito que ganhe, os outros têm de ganhar ao nosso rival. Se estivesse dependente de nós, a três pontos, já não falava da mesma maneira. Quando estás dependente de outros, podes sonhar que pode acontecer, mas não depende apenas da tua equipa, o sonho passa pelos outros», acrescentou.

O treinador do Benfica foi questionado depois se esta era uma época falhada, e assumiu que «nunca será uma época positiva», mas lembrou que ainda há algumas frentes em aberto.

«Se me perguntassem no princípio de época se o meu sonho era isto... nem nos meus sonhos ele existia. Se é uma época falhada... neste momento nunca vai ser uma época positiva. Mas ainda há algumas coisas para conquistar. Ainda podemos conquistar alguns títulos para o Benfica, ainda que não sejam os mais importantes. Há rivais que não vão ganhar nada. Por isso não posso responder», afirmou.