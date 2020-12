O treinador do Benfica, Jorge Jesus, na flash interview da BTV, após a vitória frente ao Portimonense (2-1), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

[Análise] «Duas coisas boas neste jogo: a vitória e a primeira parte. Fizemos uma primeira parte com muita qualidade, podia ter feito mais golos. Na segunda parte, que é onde costumamos estar melhor, ficámos nervosos quando começámos a defender. A equipa ainda não está psicologicamente preparada para saber defender. Começámos a perder muitas bolas diretas e sofremos algumas situações de perigo através de cruzamentos. Nesta segunda parte, quando não se justificava muito, a equipa teve medo do resultado e de poder não ganhar. Isto acontece quando a equipa não está muito tranquila. Nos primeiros 45 minutos tivemos jogadas espetaculares, e na segunda parte a equipa do Portimonense começou a pressionar muitos os nossos centrais. As últimas substituições foram mais para segurar o resultado.

[Weigl a crescer] Sim, concordo, mas ainda não tem duração de 90 minutos, e isso foi um dos fatores da nossa quebra. Depois o Portimonense também fez alterações no meio e os nossos jogadores começaram a falhar marcações. O Grimaldo não treinou durante a semana, sabia que tinha de o tirar do jogo, tal como o Darwin, que acabou por não sair. O Rafa foi o homem do jogo.

[Expectativas para 2021] O mais importante é recuperar toda a equipa, porque isto da covid mexe com o grupo, há sempre desconfiança. Psicologicamente isto mexe com o grupo e portanto espero que consigamos em 2021 ter paz e que o Benfica jogue ao nível que jogou hoje na primeira parte durante 90 minutos. Temos capacidade para praticar este futebol.»