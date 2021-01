Jorge Jesus desvalorizou esta quinta-feira as críticas de que foi alvo após o empate com o Santa Clara por parte de algumas figuras do universo benfiquista, como Toni ou José Augusto, por exemplo.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, o técnico afirmou que só tem de responder perante o presidente, Luís Filipe Vieira, e os adeptos.

«Era o que faltava eu agora ter de responder às críticas como treinador do Benfica. Sei perfeitamente qual é o sentido crítica que as pessoas têm. Em Portugal continua a jogar-se dentro e fora do campo. Há sempre a intenção de destabilizar qualquer equipa. Já estou habituado. São opiniões que as pessoas têm e não vou responder. Agora pessoas que estão fora de futebol… vou responder à opinião deles? Eu nem sei o que é que eles dizem, é a importância que eu dou», disse, perante os jornalistas.

«Se me pergunta: ‘Está satisfeito?’, não, não estou. Queria estar em primeiro, queria que o Benfica estivesse a jogar como já esteve no início do campeonato. E os adeptos é igual. Agora, responder a quem? Tenho é de responder aos adeptos e ao presidente do Benfica. Até porque eles [críticos] têm um currículo...», frisou.

Jesus deixou ainda elogios ao Tondela, lembrando que o conjunto viseense marcou três golos no Dragão frente ao FC Porto.

A resposta que queremos dar é sempre a mesma: é ganhar. Sabendo que vamos jogar com um adversário forte, que já o demonstrou noutros campos, principalmente no do FC Porto, onde marcou três golos. Temos de olhar para o Tondela com muito respeito, mas queremos voltar às vitórias para recuperarmos a primeira posição.»

«Temos de ser melhores do que ao adversário em todos os momentos do jogo. Se pudermos ganhar com nota artística, ideal, no Benfica só ganhar não chega. É isso que pretendemos fazer e é para isso que trabalhamos durante a semana. A nossa ideia é voltar às vitórias», atirou.

O Benfica defronta esta sexta-feira o Tondela, a partir das 19h00, em jogo da 13.ª jornada da Liga.