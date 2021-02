Jorge Jesus falou da chegada de Lucas Veríssimo ao Benfica, deixando bem claro que se trata de um central que vem acrescentar algo que os outros jogadores do plantel não têm.

«Neste momento temos a jogar normalmente o Otamendi e o Vertonghen, temos a chegada do Lucas Veríssimo e a subida do Morato da equipa, porque o Ferro já saiu, foi um pedido dele, e o Todibo também saiu. Temos também o Jardel, mas está lesionado», começou por dizer.

«O Lucas Veríssimo chegou há três dias e está a adaptar-se. Ele conhece um pouco as minhas ideias, porque falou com jogadores brasileiros que foram treinados por mim, mas ainda está a adaptar-se. O que é que ele tem de diferente? É mais rápido do que os outros. Mais rápido do que o Otamendi, do que o Vertonghen, do que o Jardel e do que o Morato. Veio para acrescentar, mas este ainda não é o momento para o lançarmos no jogo. Só se um dos outros centrais se lesionar.»

Questionado sobre se a contratação de Lucas Veríssimo se enquadra numa estratégia de passar a privilegiar um esquema tático com três centrais, Jorge Jesus garante que não é essa a prioridade.

«O Santos jogava muito com três defesas e ele estava habituado a esse sistema. O Vertonghen também está habituado a isso. Mas não é um esquema que seja a minha prioridade», referiu.

«Pode ser a minha escolha num ou noutro jogo, sobretudo para os jogos da Liga Europa para nos dar mais equilíbrio na zona central, mas menos nos jogos da Liga.»

De resto, Jorge Jesus voltou a referir que espera que o brasileiro se adapte rapidamente ao Benfica, até porque tem uma vantagem nesta altura das nossas vidas: já teve covid-19.

«O Lucas Veríssimo tem estado a competir. Acho que a ambientação não vai ser difícil. Ele já teve covid-19, portanto não vai ficar três ou quatro semanas parado, porque a covid não são só dez dias: são dez dias para começar a treinar, mas depois é preciso recuperar o peso, recuperar das dores no peito, enfim. Isto não é uma constipaçãozinha», sublinhou.

«Do plantel todo só há três jogadores que não tiveram covid-19: Chiquinho, Rafa e Samaris. Todos os outros estiveram mais de três semanas em casa sem poder contactar com os colegas e com os treinadores.»