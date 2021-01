Jorge Jesus está a recuperar da covid-19 em casa, com alguns sintomas, e abalado pela situação, mas com vontade de recuperar e regressar aos comando da equipa do Benfica. Quem o diz é Júlio António, antigo dirigente do Estrela da Amadora e amigo do técnico.

«Está em casa, está a combater este vírus, e obviamente achei-o abatido. Tem estado febril, com muitas dores no corpo», explicou à Rádio Renascença.

Júlio António falou também à Antena 1, nesta sexta-feira, e explicou de que forma saiu o diagnóstico de que Jesus tinha covid-19.

«Fez sete testes nas últimas semanas, que deram todos negativos. Mas agora, no Hospital da Luz, fez uma bateria de exames que indiciaram uma infeção pelo coronavírus», explicou.

De recordar que o Benfica começou por informar que Jorge Jesus estava com uma infeção respiratória, e posteriormente indicou que o técnico ia falhar o jogo com o Belenenses. A seguir ao encontro saiu um novo comunicado, com a atualização clínica, a informar que o diagnóstico era de uma infeção respiratória associada à covid-19.