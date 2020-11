O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Sp. Braga, da 7.ª jornada da Liga 2020/21 e que terminou com um triunfo minhoto por 3-2:

«Ferro? O Ferro e o Jardel não têm jogado tanto quanto o Otamendi, que é titular da Argentina, e o Vertonghen, que é titular da Bélgica. Não posso convocar todos os centrais, convoquei o Jardel»

«Quanto ao Samaris. Recuperou da lesão, tinha dado boas indicações no treino, precisava de dois jogadores frescos no corredor central. Podia ter optado pelo Gabriel, também. O Gabriel e o Samaris jogam na mesma posição e por aquilo que ele conhece, por trabalhar comigo [optei por ele]. Não foi pelo Samaris que perdemos, ele já não estava em campo e sofremos dois golos. O primeiro a ter culpa é o treinador.»