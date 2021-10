Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Trofense, para a Taça de Portugal, o treinador do Benfica foi confrontado com uma declaração sua, alguns dias antes, na qual defendeu que «existem oito ou nove treinadores que criam, e os outros copiam».

«Estava a responder a uma pessoa que estava a assistir à minha palestra [ndr. Global Football Management, realizada no Estádio da Luz]. Perguntaram-me quais os conselhos que eu dava para a carreira dele, e uma das virtudes que eu disse que devia ter, era ser criador das suas ideias. E disse que há oito ou nove treinadores que têm capacidade para criar. É o mesmo que respondo agora», referiu Jesus, que não entrou pela parte da questão que pretendia saber em que categoria inseria Sérgio Conceição e Ruben Amorim.