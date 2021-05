O clássico entre Benfica e FC Porto nesta quinta-feira poderá ser determinante nas aspirações dos encarnados em ainda chegarem ao segundo lugar, posição que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.

«As equipas têm o objetivo de poderem ficar diretamente ligadas às Champions e uma tem a possibilidade de sonhar que pode chegar ao primeiro lugar», afirmou Jorge Jesus na antevisão ao jogo, considerando que as duas equipas entram em campo com idêntica carga de responsabilidade, apesar de reconhecer que o FC Porto ainda acalenta a esperança de lutar pelo título.

«Se o FC Porto já não tem hipóteses de lutar pelo título? Claro que tem. Mais do que o Benfica. Ainda por cima, não se sabe o que vai acontecer no jogo de hoje com a equipa que vai em primeiro [n.d.r.: Sporting defronta o Rio Ave em Vila do Conde].» Nós podemos sonhar enquanto for matematicamente possível. Contra a matemática não podemos ir contra, mas é muita teoria para ser verdade no futebol», assumiu.

Apesar de reconhecer que o cenário do Benfica não é o ideal, Jorge Jesus recusou que a equipa tenha perdido todos os objetivos traçados para esta temporada. «O Benfica ainda tem uma final para jogar», disse, referindo ao jogo da final Taça de Portugal a 23 de maio com o Sp. Braga.