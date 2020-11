Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rangers, Jorge Jesus foi questionado sobre o rendimento que Gabriel tem tido no Benfica e sobre o que o técnico espera dele no futuro.

«O Gabriel tem características para ser um medio defensivo com muita qualidade. E um jogador rápido, que quando a equipa precisa de velocidade na reorganização defensiva ele faz isso muito bem. No meu ponto de vista tem muito mais condições para ser um primeiro médio do que um segundo médio», começou por responder Jesus.

«Ele esteve sempre muito bem nos primeiros jogos, depois, quando foi preciso dar uma rotatividade à equipa porque os jogos eram de três em três dias, comecei a optar por ele e pelo Julian [Weigl], mas por esse motivo», garantiu, acrescentando: «Satisfez-me sempre o comportamento e o rendimento dele.»

«O comportamento dele defensivamente ainda não está au point [no ponto] porque aquela posição é aquela onde eu exijo mais taticamente, mas acho que ele tem essas características para ser um bom médio.»