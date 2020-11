O Benfica vai receber o Sp. Braga e o jogo deste domingo, a contar para a 7.ª jornada da Liga, vai marcar o reencontro do argentin Nico Gaitán com o estádio da Luz.

Esse foi um dos temas da conferência de Jorge Jesus, que elogiou o médio argentino que agora representa os minhotos.

«O Nico é um produto que o Benfica criou. Foi no meu ano que nós o descobrimos na Argentina e fomos buscá-lo. Tem uma história interessante. Fomos lá ver um jogador que não era o Nico e o meu assistente falou-me dele. Eu comecei a ver jogos dele e então pedi ao presidente para contratar antes o Nico», afirmou Jesus, acrescentando: «Ele teve uma passagem gloriosa no Benfica. Continua a ser um talento com bola no pé. Ele já pensava à frente e vai continuar a pensar à frente. Teve alguns problemas musculares, mas que é um grande jogador ninguém tenha dúvida.»

Sobre adversário, Jesus afirmou que o Sp. Braga «ao longo dos anos tem-se consolidado mais perto dos grandes» e que «este é um dos anos em que mais perto está».

«Tanto o Braga como o Benfica estão a fazer uma Liga Europa muito boa. O Braga perdeu em Inglaterra, mas tirou quatro, cinco jogadores titulares para poder estar amanhã ao melhor nível com o Benfica. É uma das boas equipas do futebol português. Disputa qualquer jogo com quem for. Não só em Portugal como na Europa. O jogo amanhã será de alta intensidade e de risco para as duas equipas», disse.

Jesus abordou também a questão física: «O cansaço é para os dois. Jogámos os dois na quinta-feira. Quando uma equipa está à espera de uma que está nas competições europeias e está a semaninha a preparar o seu jogo e a descansar, aí é mais complicado. Agora, o Sp. Braga está como nós.»

O Benfica recebe o Sp. Braga amanhã, às 20 horas.