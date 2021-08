Jorge Jesus garantiu que o reforço Roman Yaremchuk vai estrear-se nos convocados do Benfica para o jogo em casa do Moreirense, a contar para a 1.ª jornada da Liga.

«A gente chama-lhe Roman, porque é mais fácil. A ideia de o trazer para cima, para Moreira de Cónegos, foi a pensar que ele nos poderá ser útil amanhã no jogo. Temos dois avançados de fora por lesão e que correm o risco de ficar de fora. O Rodrigo não tanto, mas o Haris Seferovic sim. Portanto, amanhã, o Yaremchuk irá estar na convocatória», afirmou o técnico do Benfica na conferência de antevisão do jogo, que decorreu ao início da tarde desta sexta-feira em Braga.

O Benfica defronta o Moreirense este sábado, a partir das 18 horas.