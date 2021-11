Jorge Jesus fez questão de se dirigir aos benfiquistas, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Sp. Braga, para garantir que o grupo de trabalho está unido.

«Quero falar para todos os benfiquistas, em relação ao que esta semana apareceu na comunicação social, de algumas mentiras que foram plantadas. Incluíram um grande profissional, que é o Otamendi, capitão de equipa, que sabe quais os limites dele, a responsabilidade dele. Claro que isso é intencional, é no sentido de dividir o grupo, de dividir o Benfica. É para fazer com que os benfiquistas pensem em algo que não existe. Este grupo está ligado, sabe o que treinador que tem. Também sabemos que a comunicação social não escreve mentiras. Para escreverem, é porque alguém passou. Não me interessa quem passou, mas garanto aos benfiquistas que o grupo está unido. Se os resultados não aparecerem, não é por este motivo. Todo o grupo está ligado e sabemos o que queremos. Não podemos é controlar esta especulação, esta mentira, que até colocou em causa o capitão de equipa», referiu.

O treinador do Benfica falou mesmo antes de ser questionado sobre um eventual mal-estar entre ele, Otamendi e outros jogador do plantel, que, de acordo com informações saídas na imprensa nesta semana, não estariam agradados com o tom usado na comunicação.

Jesus tentou fechar o tema, referindo que só falaria sobre o jogo com os arsenalistas neste domingo, mas voltou ao assunto, negando que as reações espontâneas intempestivas de jogadores como Lucas Veríssimo e Gilberto - exasperados com o banco em momentos do jogo anterior com o Bayern Munique - fossem consequência do momento difícil. E desvalorizou a situação, explicando o tipo de relacionamento que mantém com os jogadores. «Eu, primeiro, sou treinador dos meus jogadores e estou aqui para defender os interesses do Benfica. Não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido à forma como eu funciono com os meus filhos: primeiro, sou pai e depois é que sou amigo deles! E com os jogadores é a mesma coisa. Primeiro, são jogadores e depois é que sou amigo deles. Eles já me conhecem e sabem como é que eu sou, porque não sou treinador há dois anos. Muitos jogadores já não trabalham comigo e tenho grandes laços de amizade com eles. Mas aí já não são meus jogadores. Os casos desses dois jogadores [Lucas Veríssimo e Gilberto] tiveram a ver com a exigência do treinador para os jogadores. Uma coisa não tem nada a ver com outra», rematou.

