Jorge Jesus voltou a tecer elogios à evolução de Gonçalo Ramos, avançado de 19 anos que entrou para resolver, com dois golos em poucos minutos, o jogo do Benfica com o Nacional na terça-feira.

«Cada vez vejo mais potencial nele e isso também é normal, porque os anos vão passando e o jogador vai crescendo e ainda mais se tiver bons colegas que o façam evoluir, o que é o caso. Não tenho dúvidas de que o Gonçalo está muito mais forte e tem um conhecimento muito mehor do jogo do que na pré-época», afirmou.

O técnico do Benfica foi questionado se conta com Ramos para a próxima época e se acredita que vê no jovem produto da formação encarnada potencial para se afirmar como titular na equipa.

«Para o ano vai estar muito melhor. Ele tem vindo a crescer tecnicamente e é um jogador no qual depositamos muita confiança. Não sei se é no futuro imediato ou a longo-prazo. Os jogadores é que dizem isso a quem tem de tomar opções e depende da evolução dele. Mas ele tem tudo para que possamos acreditar cada vez mais na evolução dele, que o vai tornar cada vez mais jogador», vincou, tendo referido de seguida que por vezes há outros fatores que afastam os jovens jogadores das equipas que representam e que impedem que sejam mais aproveitados no plano desportivo.

«Muitas vezes os jovens não querem esperar muito e há fatores económicos que podem interferir nas decisões deles. Porque têm possibilidade de irem ganhar mais cinco ou seis vezes mais para fora e há muita gente, sem ser na equipa, para que isso possa acontecer. Mas acho que o Gonçalo vai saber esperar pelo momento certo dele», concluiu.