em atualização

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, afirmou que «há um clima de impunidade no futebol português».

O técnico respondeu a uma pergunta sobre se o facto de Sérgio Conceição poder estar no banco indicava que havia um clima de impunidade em relação ao FC Porto e se esse clima se possa ver na arbtragem do duelo entre as duas equipas, nesta quinta-feira.

«Há um clima de impunidade no futebol português, já falei na semana passada que as autoridades que mandam e têm competencia estão a perder autoridade a todos os níveis. Se calhar este é o fator que transparece essa minha ideia, que referi aqui na semana passada. Quanto ao resto, já me ultrapassa, são questões de leis desportivas e eu não as sei todas.Sei que, normalmente, as competências jurídicas são do foro desportivo e não civis. Não me compete a mim analisar. Não sei o que pode sair destas decisões. Quanto ao meu colega estar no jogo, ainda bem que vai estar», disse.